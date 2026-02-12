Направления Андрея Фалейчика перераспределили между вице-губернаторами

Он курировал строительство, дороги, ЖКХ и архитектуру

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о перераспределении полномочий по направлениям, которые ранее курировал Андрей Фалейчик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Направления, которые курировал заместитель, важнейшие. Тем более в условиях прохождения отопительного сезона, подготовки к сезону дорожных работ, большого количества строительных объектов. Поэтому губернатором Алексеем Текслером было оперативно принято решение о перераспределении полномочий между заместителями губернатора», — сообщили в региональном правительстве.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта будет курировать первый замгубернатора Иван Куцевляк, министерство строительства и инфраструктуры — первый заместитель Станислав Мошаров. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории будет курировать заместитель губернатора Татьяна Кучиц.

Напомним, 12 февраля силовики задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.