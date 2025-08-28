Экс-депутата будут судить за расправу над женщиной в Челябинской области

Вместе с сыном и товарищем — бывшим главой поселения — он похитил жертву и сжег ее в лесополосе

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Брединском районе будут судить бывшего депутата, который вместе с соучастниками похитил и сжег женщину. Расследование в отношении 60‑летнего мужчины завершено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 23 февраля текущего года. По версии следствия, глава Рымникского сельского поселения, депутат и его сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя по предварительному сговору, из-за ранее возникшего конфликта похитили из собственного дома 46‑летнюю местную жительницу, вывезли ее в лес и жестоко убили ее.

Благодаря слаженной работе следователя СК России и сотрудников ОМВД России по Брединскому району преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

Мужчине инкриминируются похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и убийство, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения и сына депутата выделены в отдельные производства.