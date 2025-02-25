Глава поселения и депутат подозреваются в похищении и убийстве в Брединском районе

Жертва успела сама вызвать полицию

В Брединском районе по горячим следам поймали трех человек, которые подозреваются в похищении и убийстве 46-летней женщины. Уголовные дела возбуждены в отношении главы Рымникского сельского поселения, депутата Собрания депутатов Брединского района и его сына, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Жертва успела сама вызвать полицию. Прибывшие на место вызова стражи порядка ее не застали, однако обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский труп потерпевшей.

«Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого автомобиля, а также личности подозреваемых. По подозрению в совершении преступления стражи порядка оперативно задержали троих мужчин 1964, 1978 и 1993 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ранее возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Следственный комитет возбудил дела по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия и оружия, и убийстве с особой жестокостью.

«С подозреваемыми проводятся дальнейшие следственные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка степени причастности каждого к совершению противоправных деяний», — пояснили в ведомстве.