Погибшую в Брединском районе женщину похитили, избили и сожгли

По предварительным данным, жертва часто жаловалась на работу администрации в госорганы

Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» узнали подробности шокирующей истории в Брединском районе, где было найдено тело 46‑летней Гульназ Валеевой.

По предварительным данным, женщина часто писала жалобы на работу администрации поселка Рымникского в госорганы, за что и поплатилась.

«Подозреваемые протаранили забор ее дома, вывезли в лес в районе деревни Морозовка и жестоко избили лопатой. А потом облили бензином и подожгли», — рассказывают корреспонденты со ссылкой на собственный источник.

Глава поселения Дмитрий Рудской, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью, задержаны.