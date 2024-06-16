Двухлетний малыш пострадал под колесами электросамоката в Магнитогорске

Водитель транспорта скрылся

В Магнитогорске Челябинской области водитель электросамоката сбил двухлетнего ребенка, гулявшего с матерью. Малыш получил травмы, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Ленина в районе дома № 69. Местная жительница шла с ребенком по тротуару, когда вдруг на малыша наехал водитель электросамоката.

«В результате ДТП двухлетний пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Лицо, управляющее электросамокатом, скрылось с места ДТП. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Магнитогорске студент-самокатчик сбил 11-летнюю велосипедистку. Девочка получила переломы и была госпитализирована. Суд постановил выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей.

А в Челябинске суд взыскал с несовершеннолетнего самокатчика, который сбил 85-летнюю пенсионерку, более 300 тысяч рублей.