В Магнитогорске студент-самокатчик, который прошлым летом сбил юную велосипедистку в парке «Притяжение», выплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
ДТП произошло в июле 2023 года. В результате столкновения несовершеннолетняя получила травму ноги в виде закрытого перелома плюсневой кости, относящуюся к вреду здоровью средней тяжести.
С учетом мнения прокурора суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований и взыскал в пользу несовершеннолетней пострадавшей 60 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль.Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что суд в Челябинске взыскал с несовершеннолетнего самокатчика свыше 300 тысяч рублей в пользу 85‑летней пенсионерки, получившей после столкновения закрытый перелом черепа.