В Магнитогорске самокатчик оплатит моральный вред сбитой им 11‑летней велосипедистке

Суд взыскал со студента 60 тысяч рублей

В Магнитогорске студент-самокатчик, который прошлым летом сбил юную велосипедистку в парке «Притяжение», выплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

ДТП произошло в июле 2023 года. В результате столкновения несовершеннолетняя получила травму ноги в виде закрытого перелома плюсневой кости, относящуюся к вреду здоровью средней тяжести.

С учетом мнения прокурора суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований и взыскал в пользу несовершеннолетней пострадавшей 60 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.