В Челябинске 16‑летний самокатчик выплатит пенсионерке более 300 тысяч за травму головы

Потерпевшая получила перелом черепа и другие тяжелые повреждения

В Челябинске суд взыскал свыше 300 тысяч рублей с несовершеннолетнего самокатчика в пользу 85-летней пенсионерки, которую парень сбил в сентябре минувшего года на улице Молодогвардейцев.

«В результате наезда пострадавшая получила закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. В связи с этим пенсионерка подала иск о взыскании с подростка и его законных представителей компенсации морального вреда и расходов на лечение», — рассказали в прокуратуре.

Рассмотрев гражданское дело, Калининский районный суд Челябинска взыскал в пользу пострадавшей в общей сложности 325 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о взыскании с подростка 500 тысяч рублей за наезд на электросамокате на 77-летнюю женщину, получившую перелом плечевой кости со смещением; еще одной пенсионерке, получившей инвалидность после столкновения с юным самокатчиком, потребовалась помощь депутата, чтобы добиться справедливости.