Две маршрутки столкнулись в Тракторозаводском районе Челябинска

На месте работали сотрудники МЧС и «скорая». Есть пострадавшие.

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Возле ТЦ «Башня» в Челябинске произошло ДТП, в котором столкнулось несколько маршруток. На место происшествия выехали сразу несколько карет «скорой».

Авария произошла на улице Горького. По данным горздрава, пострадали человек.

«Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 9, еще двоих в горбольницу № 5, у всех четверых подозреваются сотрясения головного мозга. С ушибами ног один пострадавший был доставлен в горбольницу № 1, в железнодорожную — 1 пострадавший с травмой руки и 1 с подозрением на сотрясения. Еще двое были направлены в восьмую больницу. Беременных, тяжелых и детей не пострадало», — сообщили в пресс-службе челябинского горздрава.

Один пострадавший, получивший ушиб бедра, от госпитализации отказался. В настоящее время все участники ДТП, доставленные в больницы, получают необходимую медицинскую помощь и походят обследования. После этого будет решаться вопрос о необходимости госпитализации.