/ Автоледи на «Лэнд Ровер», которая сбила женщину с новорожденным, пойдет под суд

Пока подозреваемая остается под подпиской о невыезде.

Уголовное дело по обвинению 28-летней челябинки направили в суд. Установлено, что 10 октября 2017 года примерно в 14 часов она на автомобиле «Ленд Ровер» ехала по улице Чичерина. Девушка на разрешающий для нее сигнал светофора не уступила путь пешеходам, которые не закончили переходить дорогу. В результате иномарка сбила женщину с детской коляской, в которой была полугодовалая девочка.

Ребенка госпитализировали с переломом теменной кости, ушибом головного мозга, ушибом мягких тканей головы



После получения заключения судебно-медицинского эксперта о степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему, по данному факту в отделении по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.