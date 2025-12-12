Дело директора МБУ «Трасса 74» о взятке на 4 млн рублей дошло до суда в Челябинске

Напомним, Сергей Ефимов получил мзду за предоставление участка трассы под нецелевое использование

В Челябинске направлено в суд дело чиновника о получении более 4 миллионов рублей взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о директоре муниципального учреждения «Автоспорткомплекс „Трасса 74“» Сергее Ефимове, которому вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, в течение двух лет, с октября 2022 года по сентябрь 2024-го, обвиняемый получил от заместителя директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» 4,3 миллиона рублей за незаконное предоставление в пользование земельного участка, предназначавшегося для организации автомобильных спортивных трасс, для размещения завода по изготовлению асфальтобетонной смеси и осуществления предпринимательской деятельности.

В ходе расследования на автомобили, принадлежащие обвиняемому и его супруге, а также на банковские счета наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о приговоре заместителю директора ООО «ПКФ „Глобус“» за хищение 16 миллионов на ремонте дорог, а также за дачу взятки

