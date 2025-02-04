В Челябинске задержали директора МБУ «Трасса 74»

Сергея Ефимова подозревают в получении взятки

В Челябинске задержали директора МБУ «Трасса 74» Сергея Ефимова. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Учреждение находится под ведомством управления спорта, с утра там прошли обыски, как и в квартире Ефимова.

Директора подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности будут позднее. В УФСБ по Челябинской области от комментариев пока воздержались.

Первый этап реконструкции гоночной трассы прошел еще в 2022 году.

UPD: По версии следствия, в течение двух лет Сергей Ефимов получал деньги от замдиректора коммерческой организации за предоставление участка трассы под строительство завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Речь идет о взятке в четыре миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.