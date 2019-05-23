/ Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск

Буйного пассажира в аэропорту встретили полицейские.

В Челябинском аэропорту задержали дебошира. Он прибыл в воздушную гавань рейсом из Антальи. Как рассказали другие пассажиры, дебошир мешал полету, оскорблял экипаж, ругался. Несмотря на это, полет завершился благополучно, однако в аэропорту неспокойного мужчину встретили полицейские.

Полицейские доставили пассажира, который нарушал общественный порядок, в дежурную часть. Установлено, что 40-летний житель города Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что мужчина — житель соседнего Екатеринбурга. Жителя Челябинска не так давно тоже задержала полиция. Он устроил потасовку перед вылетом из Новосибирска в Москву. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.