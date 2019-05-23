Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.42 -0.12 71.84 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск

Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск

Буйного пассажира в аэропорту встретили полицейские.
сегодня в 16:17
  |  Происшествия

В Челябинском аэропорту задержали дебошира. Он прибыл в воздушную гавань рейсом из Антальи. Как рассказали другие пассажиры, дебошир мешал полету, оскорблял экипаж, ругался. Несмотря на это, полет завершился благополучно, однако в аэропорту неспокойного мужчину встретили полицейские.

Полицейские доставили пассажира, который нарушал общественный порядок, в дежурную часть. Установлено, что 40-летний житель города Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что мужчина — житель соседнего Екатеринбурга. Жителя Челябинска не так давно тоже задержала полиция. Он устроил потасовку перед вылетом из Новосибирска в Москву. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Происшествия
Нетрезвый челябинец устроил дебош в самолете «Новосибирск — Москва»
15.05.2019
Нетрезвый челябинец устроил дебош в самолете «Новосибирск — Москва»
Происшествия
Дебошира сняли с борта самолета в Челябинске
05.04.2019
Дебошира сняли с борта самолета в Челябинске
Происшествия
18-летний дебошир устроил погром в трамвае Магнитогорска
09.08.2018
18-летний дебошир устроил погром в трамвае Магнитогорска
Происшествия
Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ
29.06.2018
Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Челябинские выпускники отмечают «последний звонок»
сегодня в 17:36
Челябинские выпускники отмечают «последний звонок»
Общество
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
сегодня в 17:17
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
Общество
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
сегодня в 17:04
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
Общество
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
сегодня в 17:02
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
Происшествия
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
сегодня в 16:49
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
сегодня в 16:35
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
Происшествия
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
сегодня в 16:17
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
Общество
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
сегодня в 16:14
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6