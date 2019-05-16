/ Возле челябинской школы нашли «мины»

Местность рядом с учебным учреждением оцепили.

Сегодня, 16 мая около 11 часов утра были обнаружены мины возле одной из школ Челябинска. Об этом рассказали местные жители. Очевидцы сообщили, что видели полицейских и ОМОН, а территорию в районе учебного учреждения по улице Кудрявцева оцепили. Изучив предмет, который стал причиной вызова спецслужб, представители правоохранительных органов успокоили местных жителей.

Мины оказались учебными, опасности никакой не представляют. — пояснил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, учебному процессу в школе, возле которой оцепили территорию, ничего не помешало.