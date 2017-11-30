/ Взрыв прогремел на кислородном заводе в Магнитогорске

Разгерметизация одной из цистерн стала причиной ЧП.

Накануне вечером в Ленинском районе Магнитогорска произошел взрыв. Хлопок раздался с территории кислородного завода, за ним последовал сильный толчок. Как удалось установить сотрудникам МЧС, его источником оказалось производственное предприятие «МагТехГаз».



По прибытию к месту установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты СО2 из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.



Сейчас причины произошедшего устанавливаются, проводится проверка.



Жители ближайших домов в поселке Димитрова рассказывают о повреждениях стекол и крыш, местами отключилось электричество. Как сообщают в областной МЧС, человеческих жертв в результате ЧП удалось избежать.