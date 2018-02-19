/ ГИБДД разыскивает водителя, сбившего маленького пешехода в Кыштыме

Ребенок получил перелом ноги.

12-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Кыштыме. Дорожный инцидент произошел на прошлой неделе, 11 февраля, с тех пор сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя или очевидцев, находившихся неподалеку. Со слов ребенка, на нее наехал белые внедорожник.



Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, наехавшего на 12-летнюю девочку во дворе дома № 12 по улице Демина. Это произошло 15 февраля, в районе 6 часов вечера. По словам подростка, виновник был на белом внедорожнике. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по ПБДД Кыштымского городского округа Бэлла Завалий.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя внедорожника во избежание привлечения к ответственности. Для связи с правоохранителями нужно позвонить в МО МВД «Российский» по телефонам: +7(35151)4-46-61, +7(35151)4-46-42 или 02.