/ Челябинский аэропорт начинает работать в штатном режиме

Дальнейшее расписание будет зависеть от погодных условий.

Аэропорт в Челябинске, закрывшийся до улучшения погодных условий, начинает работать в штатном режиме. Пассажиры, с ночи ожидающие вылета своих рейсов, отправляются на регистрацию.

На данный момент идет регистрация на рейсы, в 12 аэропорт начинает работать. Дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий. — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» пресс-секретарь Международного аэропорта «Челябинск».

Напомним, что сегодня ночью аэропорт закрыли из-за сильной метели. На территории аэропорта работали 5 единиц снегоуборочной техники. Несколько самолетов, вылетевших в Челябинск, пришлось перенаправить в соседние города. В залах аэропорта сотни пассажиров не смогли улететь в места назначения, в том числе и 68 южноуральских школьников, направляющихся в «Артек».