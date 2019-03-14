/ Пассажиры, чей самолет перенаправили ночью в Тюмень, попадут в Челябинск

Рейс в южноуральскую столицу пришлось ждать около 8 часов.

Пассажиры, направляющиеся из Москвы в Челябинск, сегодня ночью не смогли попасть в конечную точку своего путешествия. Самолет авиакомпании «S7 Airlines» был перенаправлен в Международный аэропорт Тюмень. Там пассажиры провели около 8 часов, ожидая своего рейса.

Ждали своего рейса очень долго, его переносили на 8 утра, 10, после на 12:30. Нас заселили в гостиницу, я даже успел поспать. Те пассажиры, которые пропустили встречи и дела в Челябинске, попросили отправить их обратно в Москву. Они улетают в 15:00. Те, кому срочно нужно было в Челябинск, отправились на поезде за свой счет. — сообщил сайту «Первый областной» пассажир перенаправленного рейса Павел Савченко.

В аэропорту Тюмени рассказали, что рейс в Челябинск скоро отправится в путь. Включить его в график вылетов удалось, как только южноуральский аэропорт открыли.

Рейс, который перенаправили из Челябинска, скоро отправится в пункт прибытия. Пассажиры полетят на том же самолете, на котором прибыли в Тюмень. — рассказала сайту «Первый областной» сотрудник медиацентра аэропорта в Тюмени Валерия Яковлева.

Напомним, что из-за непогоды самолеты 6 авиакомпаний из Москвы не смогли приземлиться в Челябинске сегодня ночью. Все они были направлены в аэропорты других городов. Вылететь из Челябинска также не получилось. Среди «застрявших» в аэропорту на неопределенное время оказалась группа детей, отправлявшихся в «Артек».