Челябинцы получили сроки за создание лаборатории по производству мефедрона

Они производили запрещенное вещество в деревне

Челябинский областной суд вынес приговор троим мужчинам и женщине за организацию лаборатории по производству наркотиков и попытку сбыта запрещенного вещества. У них изъяли один килограмм мефедрона, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.



Крупную партию наркотика двое подсудимых произвели в апреле 2023 года в бытовке в деревне Верхние Караси в Чебаркульском районе. Двое других соучастников фасовали наркотики на мелкие партии и размещали их в тайники.

«Сотрудниками полиции указанное наркотическое средство изъято из тайников, размещенных в Ленинском, Советском и Центральном районах Челябинска, а также при задержании подсудимых и проведении обысков по месту их проживания и организованной лаборатории», — рассказала Мамаева.

Четверых жителей признали виновными в незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и в покушении на их сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Мужчинам назначили от 14 до 19 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами от 500 до 700 тысяч рублей. Женщину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей.