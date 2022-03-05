Челябинцу назначили обязательные работы за убийство таксы

Мужчина расправился с бездомной собакой

В Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимый подобрал на улице таксу, которая увязалась за ним. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил собаку за шею, стал душить и нанес ей пять ударов молотком по голове, от которых животное скончалось.

«Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 230 часов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что у собаки были хозяева. Мужчина зарезал пса в ванной своей квартиры и пригласил соседей. Ошарашенные увиденным люди обратились к зоозащитникам.