В Челябинске мужчина убил соседскую собаку, планируя приготовить из нее шашлык

Возбуждено уголовное дело

Челябинец зарезал соседскую собаку в квартире одного из домов в центре города. Об этом сообщили в приюте для животных «БиМ».

Зверское убийство метиса таксы случилось еще перед Новым годом. По предварительным данным, мужчина захотел приготовить шашлык из собаки. Он зарезал пса в ванной своей квартиры и пригласил соседей.

Ошарашенные увиденным люди обратились к зоозащитникам. В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

«Дело скоро будет передано в суд, челябинец находится под подпиской о невыезде», — рассказали в приюте.