Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительный акт в отношении 49-летнего местного жителя, который убил собаку, чтобы приготовить из нее шашлык. Об этом сегодня, 2 февраля, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, зверское убийство метиса таксы случилось еще перед Новым годом. По предварительным данным, мужчина захотел приготовить шашлык из собаки, взял с улицы таксу и продержал ее дома два дня. Оказалось, что у пса были хозяева. Мужчина зарезал пса в ванной своей квартиры и пригласил соседей. Ошарашенные увиденным люди обратились к зоозащитникам.
В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Уголовное дело направлено в Советский райсуд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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