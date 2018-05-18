/ Челябинца в камуфляже месяц разыскивают в двух городах

Молодой человек перестал выходить на связь с родными.

Уже месяц родные разыскивают 22-летнего Сергея Печенкина. Он может находиться сразу в двух городах: в Челябинске и Копейске. В областном центре он проживает, а в городе-спутнике работает. Однако 19 апреля связь с Сергеем Печенкиным прервалась у всего ближайшего окружения. Почти 30 дней от челябинца нет никаких вестей.

Внимание, Челябинск и Копейск. Пропал Сергей Печенкин 1996 года рождения. Возможно, одет в костюм-камуфляж. — сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, вес 80 килограммов, зеленые глаза, темные волосы.

Всех, кто видел Сергея, просят позвонить координаторам отряда: 8 951 799 05 06 (Иван), 8 900 095 52 67 (Татьяна).