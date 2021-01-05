Более 500 граммов наркотиков собиралась сбыть жительница Магнитогорска

Ей грозит до 20 лет лишения свободы

26-летняя жительница Магнитогорска не имела постоянного места работы. Чтобы заработать денег она решила начать сбывать наркотики, путем фасовки «закладок» в тайники на территории города. Покупателей она искала через интернет.

Девушку наркодилера задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Магнитогорску в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Во время проведения обысков в месте проживания женщины, были обнаружены наркотические синтетические вещества в размере 590 граммов.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что наркодилер сейчас находится под стражей. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников противоправного деяния.