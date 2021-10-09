На территории Челябинского электрометаллургического комбината загорелся склад

Пресс-служба ЧЭМК сообщает, что пожар уже локализован

9 октября на территории Челябинского электрометаллургического комбината произошел технологический пожар, сообщает пресс-служба предприятия. По неустановленной пока причине вспыхнул один из складов.

«Жертв и разрушений нет, пожар удалось оперативно локализовать. В ближайшее время он будет потушен, поводов для беспокойства у челябинцев нет. Хотя клубы дыма, конечно, могут кого-то напугать», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЧЭМК.

Возле загоревшегося склада уже работают сотрудники регионального ГУ МЧС, по прогнозу возгорание будет ликвидировано в ближайшие часы.

В пресс-службе ГУ МЧС уточняют, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13.22 местного времени. По данным спасателей, горят нефтепродукты в восьмитонной цистерне в кирпичном здании депо. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, на месте работают две автоцистерны.

