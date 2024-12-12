Челябинская семья потеряла 9 млн рублей, став жертвой мошеннической многоходовки

Мужчина с матерью продали квартиру и набрали кредитов

Мошенники несколько месяцев водили за нос двоих жителей Челябинска, 38-летний мужчина и его мать перевели на сторонние счета 9 миллионов рублей — собственные сбережения, кредиты и деньги от продажи единственной квартиры, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В полиции потерпевший рассказал, что сначала получил в мессенджер сообщение от якобы его бывшего руководителя. Тот писал, что произошла утечка информации из базы данных организации, силовики начали проверку и нужно оказывать им содействие. Следом позвонили те самые лжесиловики — предупредили, что расследование засекречено.

Затем другой неизвестный, представившийся сотрудником банка, заявил, что на мужчину кто-то пытается оформить кредит и для сохранения средств необходимо их снять и перевести на «безопасный» счет, а также оформить еще кредиты, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал.

«Несколько месяцев челябинец оставался на связи с „представителями банка“, оформлял кредиты и переводил деньги злоумышленникам, а также занимал средства у друзей и знакомых. Затем мошенники сообщили, что необходимо исчерпать кредитный потенциал еще и его матери, поскольку в отношении нее тоже проводится расследование. К тому моменту потерпевшие перевели в общей сумме более 6 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

На новом витке схемы потерпевшему сообщили, будто кто-то неизвестный оформил куплю-продажу его квартиры и мужчина должен произвести «встречную сделку», чтобы аннулировать мошенническую.

«Сын и мать при помощи риелтора в срочном порядке продали свою квартиру за 3 миллиона рублей, после чего потерпевший обменял деньги на криптовалюту и через приложение перевел на указанный мошенниками кошелек. В день выезда из квартиры мужчине позвонил злоумышленник и сообщил, что один из сотрудников банка скрылся вместе со всеми его деньгами. И лишь после этого челябинец понял, что стал жертвой аферистов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).