«37-летняя собственница квартиры фиктивно поставила на учет по месту пребывания 16 граждан, не имея при этом намерения предоставлять им жилплощадь для проживания», — рассказывают в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация). Самое мягкое наказание по статье — штраф размером от 100 до 500 тысяч рублей.
Все граждане сняты с миграционного учета.
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