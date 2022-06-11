Челябинка прописала к себе за деньги 16 иностранцев

Теперь ей грозит стотысячный штраф

В Челябинске полицейские выявили «резиновую» квартиру в одном из жилых домов по улице Братьев Кашириных. 37-летняя хозяйка прописала там 16 иностранцев, однако на деле никто из них в квартире не жил. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«37-летняя собственница квартиры фиктивно поставила на учет по месту пребывания 16 граждан, не имея при этом намерения предоставлять им жилплощадь для проживания»,

— рассказывают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация). Самое мягкое наказание по статье — штраф размером от 100 до 500 тысяч рублей.