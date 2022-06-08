Четыре пенсионерки отдали 20‑летнему мошеннику 1,1 миллиона рублей

Полиция разыскивает других потерпевших

20-летний житель Челябинска стал обвиняемым по четырем уголовным делам о мошенничествах: за короткое время он выманил у четырех пенсионерок 1,1 миллиона рублей. Обманывал по ставшей уже классической схеме: звонил и рассказывал о ДТП, в которые якобы попали родственники пострадавших. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области призывает других возможных жертв преступника сообщить о случившемся в полицию.



По данным пресс-службы полицейского главка, отделы МВД по Ленинскому, Тракторозаводскому и Центральному районам Челябинска получили заявления от четырех пожилых горожанок. Женщины в возрасте от 75 до 90 лет рассказывали одну и ту же историю: им звонил неизвестный, сообщал, что некие родственницы потерпевших виновны в совершении дорожно-транспортного происшествия и для «решения вопросов» с правоохранительными органами срочно необходимы деньги. С каждой из жертв злоумышленник получил от 100 до 700 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники городского угрозыска задержали по подозрению в совершении мошенничества безработного, ранее судимого челябинца. В его отношении райотделами полиции возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество, уже предъявлены обвинения.

По словам замначальника УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина, чтобы не попасться на подобную уловку мошенников, достаточно сразу позвонить родственникам и убедиться в том, что с ними все в порядке. Даже если сразу дозвониться до «виновников ДТП» не удается, нельзя поддаваться панике. Если мошенникам все же удалось вас обмануть, о преступлении можно сообщить в районный отдел полиции или по телефонам дежурной части городского УМВД.