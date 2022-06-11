«Потерпевшая со своим спутником сидела в кафе. Подозреваемые обратили внимание, что в футляре телефона женщины находятся денежные средства, и решили их присвоить. Дождавшись выхода пары на улицу и применив в отношении потерпевшей и ее спутника силу, злоумышленники забрали вещи и скрылись», — рассказывают подробности преступления в ведомстве.
У влюбленных похитили два сотовых телефона, 7 тысяч рублей, золотую цепочку и сережку. Общий ущерб превысил 27 тысяч рублей.
51-летняя женщина сразу же обратилась в полицию. Подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Участниками грабежа оказались неоднократно судимые местные жители 2000 и 2001 годов рождения. Деньги задержанные успели потратить, ценные вещи частично возвращены.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые взяты под стражу.