Рецидивисты ограбили в Златоусте пришедшую в кафе пару

Часть похищенного уже вернули владельцам

Засидевшиеся в кафе мужчина и женщина стали жертвами ограбления в Златоусте. Злоумышленники дождались, когда пара выйдет на улицу, и отобрали у них украшения, деньги и телефоны. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Потерпевшая со своим спутником сидела в кафе. Подозреваемые обратили внимание, что в футляре телефона женщины находятся денежные средства, и решили их присвоить. Дождавшись выхода пары на улицу и применив в отношении потерпевшей и ее спутника силу, злоумышленники забрали вещи и скрылись»,

— рассказывают подробности преступления в ведомстве.

У влюбленных похитили два сотовых телефона, 7 тысяч рублей, золотую цепочку и сережку. Общий ущерб превысил 27 тысяч рублей.

51-летняя женщина сразу же обратилась в полицию. Подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы.Участниками грабежа оказались неоднократно судимые местные жители 2000 и 2001 годов рождения. Деньги задержанные успели потратить, ценные вещи частично возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые взяты под стражу.