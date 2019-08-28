Челябинец выстрелил в председателя СНТ из-за сноса сарая

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение.

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Конфликт из-за хозяйственной постройки стал причиной перестрелки в садовом товариществе Челябинска. Руководитель садового хозяйства распорядился о сносе постройки, которая была незаконно расположена возле дома одного из садоводов. Хозяин участка, на котором снесли конструкцию, решил выяснить отношения с председателем. После того, как очевидцы услышали громкий хлопок, на место вызвали бойцов охранного предприятия «Витязь».

«Они вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь для председателя СНТ, который получил серьёзное ранение в область грудной клетки. Из последних сил он сообщил охранникам всю информацию о нападавшем», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Витязь».

Озлобленный владелец снесенной постройки не пытался скрыться. К переговорам с ним подключились сотрудники полиции. Через некоторое время он сдал оружие и был задержан.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стрелявший, местный житель 1952 года рождения, доставлен в Отдел полиции "Советский" УМВД России по Челябинску для дальнейших разбирательств. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу», — прокомментировали для сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Раненого представителя СНТ госпитализировали. В тяжелом состоянии он находится в реанимационном отделении в одной из больниц Челябинска.