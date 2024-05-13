Челябинец пытался незаконно вывезти за рубеж 1,9 млн рублей

Он не знал о необходимости декларирования крупной суммы денег

Челябинские таможенники выявили туриста, пытавшегося нелегально вывезти из страны 1,9 миллиона рублей. Мужчина отправлялся в город на севере Таджикистана Худжанд и не знал об обязанности декларирования крупной суммы наличных, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.



Из России можно вывозить крупные суммы денег, но не более 10 тысяч долларов и только с заполненной пассажирской таможенной декларацией.

«До входа в зону таможенного контроля пассажиру следует ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу и при необходимости обратиться к должностным лицам таможенного поста за консультацией по порядку заполнения требуемой декларации», — сказал начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев.

По факту недекларирования денег возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ.

Мужчине вернули под расписку сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов. Остальные средства изъяли до решения суда.