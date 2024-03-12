Семейная пара пыталась вывезти 4 млн рублей из Челябинска в Душанбе

У пассажиров не было таможенной декларации

На таможенном посту в челябинском аэропорту пресекли вывоз четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

Выяснилось, что супруги не знали об обязанности декларировать наличные, превышающие сумму 10 тысяч долларов США.

«Согласно таможенным правилам, денежные средства в иностранной валюте эквивалентом более 10 тысяч долларов США запрещено вывозить из России в любые страны. Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно. В данном случае пассажиру требовалось подать таможенную декларацию. По курсу ЦБ России перемещаемые 2,18 млн российских рублей не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», — прокомментировал начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев.

В отношении мужчины возбуждено административное производство.