В челябинском аэропорту у пассажира международного рейса изъяли электрошокер

Мужчина заявил, что не знал о правилах вывоза устройства

В челябинском международном аэропорту таможенники изъяли у пассажира международного рейса электрошокер. За попытку вывоза предмета без разрешения мужчине грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.



Таможенники увидели электрошокер во время досмотра багажа 40-летнего мужчины, который направлялся в Душанбе. Он прошел с опасным предметом в «зеленый» коридор. Этим он заявил, что при нем нет предметов, которые подлежат таможенному декларированию.





Авиапассажир заявил, что электрошокер ему подарили, а о правилах вывоза устройства он ничего не знал.

«Соответственно разрешительных документов у гражданина при себе не имелось. Согласно экспертному заключению, выявленный незаконный к перемещению предмет обладает конструктивными признаками гражданского оружия самообороны», — сказали в пресс-службе.

Начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев уточнил, что на вывоз электрошокера авиапассажирам нужно заранее получить разрешительный документ.

«При его перемещении через государственную границу физическое лицо обязано задекларировать предмет и пройти в „красный“ коридор», — добавил Алексей Алексеев.

В отношении пассажира возбудили административное дело о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и вывоз товаров с таможенной территории ЕЭС или из РФ (16.3 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф.