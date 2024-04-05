Челябинец попался на глаза полиции во время кражи гаджета из легковушки

Мужчину задержали с поличным

В Челябинске 45-летний местный житель попался во время кражи видеорегистратора и портмоне из автомобиля ВАЗ-21140. Его задержал проходивший мимо полицейский, который обратил внимание на работающую сигнализацию у машины и мужчину рядом.



Лейтенант полиции Евгений Кунакильдин заметил подозрительного челябинца, когда возвращался домой со службы. Он предположил, что тот совершил кражу, и задержал подозреваемого.

«В ходе проведения личного досмотра у него был обнаружен и изъят видеорегистратор, а портмоне с документами злоумышленник успел скинуть на землю в момент задержания. Затем полицейский вызвал наряд полиции и передал подозреваемого прибывшим коллегам», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Выяснилось, что задержанный уже был судим. Сумма причиненного ущерба составила около трех тысяч рублей. Полицейские также установили владельца ВАЗа.

В отношении похитителя в отделе полиции «Тракторозаводский» возбудили уголовное дело.