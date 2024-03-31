Подозреваемого в краже рецидивиста задержали в отделе полиции в Челябинске

Мужчина пришел вставать на учет после освобождения из мест лишения свободы

Житель Челябинска обратился в полицию с заявлением о краже из кармана сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей. Оказалось, к совершению преступления причастен мужчина, два дня назад вышедший из тюрьмы. Он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление было совершено в одном из магазинов на Северо-Западе. Правоохранители расспросили потерпевшего, составили портрет подозреваемого и приступили к его поискам.

«В тот же день к участковому уполномоченному на учет пришел вставать местный житель, двумя днями ранее освободившийся из мест лишения свободы. Во время процедуры оформления в кабинет зашел сотрудник отдела уголовного розыска, который по приметам узнал карманника. Подозреваемый был незамедлительно задержан, в ходе его отработки причастность к совершению кражи подтвердилась»,— рассказали в ведомстве.

В отношении 38-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя вновь возбудили уголовное дело о краже. Он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.