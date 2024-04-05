В Челябинске задержали мужчину, преследовавшего девочку

Подозрительный человек шел за ребенком от школы

Челябинские полицейские задержали мужчину, который преследовал девочку от школы до дома по улице Краснофлотской, сообщили в ГУ МВД по региону.

Информацией поделились встревоженные жители Тракторозаводского района. На камерах «Интерсвязи» у подъезда видно, как подозрительный мужчина идет за девочкой, школьница замечает это и достает у подъезда телефон, после чего незнакомец разворачивается и уходит.

«К розыску мужчины подключились сотрудники уголовного розыска городской полиции. В кратчайшие сроки в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозрительный гражданин был установлен и задержан. В настоящее время 36‑летний житель Республики Башкортостан доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств», — прокомментировали в региональном полицейском главке.