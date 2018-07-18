/ На Южном Урале пойман убийца эмигрантки из США

Предполагаемым преступником оказался 24-летний местный житель.

24-летнего южноуральца подозревают в жестоком убийстве молодой девушки, приехавшей в Магнитогорск для продажи машины. Мотивы мужчины предстоит установить следствию. Пока он находится под стражей.

В ходе проведенных следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать местного жителя, причастного к совершению данного преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи задержали предполагаемого убийцу.

Напомним, сообщение о пропаже 29-летней женщины появилось 17 июля. Муж пропавшей обратился за помощью к волонтерам-поисковикам и правоохранителям. Сам он находится в США, где проживает вместе с семьей уже год. Супруга отправилась в Россию, чтобы продать здесь иномарку. Однако сделка не состоялась. «Покупатель» авто убил девушку ударом по голове, а после — выкинул тело в лесу Кизильского района.