Визит СК в мэрию Миасса связан с продажей земли на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

Администрация окажет содействие в расследовании

Сегодня, 23 ноября, в администрацию Миасского городского округа наведались представители Следственного комитета. Стало известно, что возбуждено уголовное дело о незаконной продаже земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в 2016 году. Об этом сообщили в администрации.

«В ходе следственных мероприятий были изъяты запрашиваемые документы данного периода. Администрация округа будет оказывать всестороннее содействие следствию в предоставлении всей информации. Следственные действия в здании администрации продолжаются. Отмечаем, что официальную информацию о ходе следствия необходимо запрашивать в Следственном комитете», — сообщили в мэрии.

Сегодня в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области Первому областному информагентству ответили, что информация о деле не разглашается.