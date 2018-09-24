/ «Были в ужасе!». Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске. Видео 18+

Хищника пытались «откачать» на глазах у взрослых и детей.

В Магнитогорске во время выступления цирка Багдасаровых один из хищников начал биться в конвульсиях. Животному внезапно стало плохо, тигра трясло на глаза у изумленной публики. К хищнику подошел дрессировщик, пытаясь привести подопечного в чувства, но тигр и вовсе потерял сознание.

В нашем магнитогорском цирке у тигра случился приступ после прыжка. Сразу подошел дрессировщик, стал его бить своим кнутом. Тигру плохо, его трясёт, а этот урод его ещё добивает. Не оплачивайте эту жестокость, отвалите вы уже от зверей, это не игрушки. — комментирует зритель.

На помощь дрессировщику пришел работник цирка, он окатил холодной водой лежащего без сознания животное. Но тигр не приходил в себя. Тогда его за хвост оттащили в сторону и вновь окатили водой.

Были в ужасе! Артур бешеный! Тигров бьют железными палками, то по попе, то по голове! Когда не слушаются, по арене хлыщут кнутом. Когда Артур приближается к тиграм, они боятся, а потом начинают защищаться. Тигры на вид тощие, шерсть не блещет здоровьем. В конце представления тигр Артура не послушался и тот бросил в него, с психу, металлическую палку, которая чуть не прилетела в моего ребёнка! Слава Богу, что сетка задержала палку. — комментирует возмущенный зритель.

На кадрах видно, как ребенок на первой ряду, перед глазами которого произошел жуткий инцидент, прижимается к женщине. Спустя несколько минут хищник пришел в себя. По словам очевидцев, программа продолжилась. Видео попало в соцсеть и вызвало бурю возмущений у пользователей.