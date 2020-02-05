Большегруз перевернулся на трассе М5 в Челябинской области

Водитель автомобиля пострадал.

Послушать 00:00

В Челябинской области сегодня, 5 февраля, на 1836 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля.

«Водитель 1959 года рождения, двигаясь со стороны Москвы, управляя автомобилем "Ивеко тракер" не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение. После чего транспортное средство с полуприцепом частично опрокинулось», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Некоторое время движение по трассе М-5 было затруднено. Водитель большегруза обратился в медицинское учреждение за помощью. По факту происшествия проводится административное расследование.