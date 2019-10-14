Условный срок за систематическое избиение дочери-подростка получил житель Троицка

Мужчину намерены лишить родительских прав.

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В Троицке суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, который несколько месяцев избивал свою дочь. Мужчина признан виновным в истязании, совершенном в отношении совершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости.

Установлено, что с октября 2018 по январь 2019 года мужчина избивал свою 13-летнюю дочь. В пьяном виде он систематически наносил ей побои.

«Ребенок органами опеки помещен в социальное учреждение. Следователем СК инициирован вопрос о лишении осужденного родительских прав», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В зале суда нерадивый отец признал свою вину, а также рассказал, что нашел работу и перестал распивать спиртное. Дочь пыталась заступиться за него.

«Потерпевшая пояснила, что отношения с отцом более не поддерживает, в настоящее время проживает в приюте, просила суд строго не наказывать отца», — рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.

Суд приговорил южноуральца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.