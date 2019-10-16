Беременная девушка потеряла ребенка после ДТП в Магнитогорске

Пострадавшая находится в реанимации.

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Жительница Магнитогорска потеряла еще неродившегося ребенка в результате ДТП. Авария произошла днем 15 октября на шоссе Космонавтов. По информации ГИБДД, 58-летний водитель ВАЗ-21083 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

О произошедшем рассказала мама пострадавшей. По ее словам, во втором автомобиле находилась ее беременная дочь с мужем, а также его мама. Всех пострадавших госпитализировали. Мужчина и женщина, а также водитель «восьмерки» получили незначительные травмы, а 27-летняя Екатерина потеряла ребенка.

«Моя дочь должна была рожать через дне недели. Она попала в первый роддом города Магнитогорска, где ее ребенок погиб. Находится в реанимации уже вторые сутки», — рассказала сайту «Первый областной» Елена, мама пострадавшей девушки.

Сейчас Екатерина находится под наблюдением врачей. Ее родные ждут все необходимые документы, чтобы получить свидетельство о смерти ребенка для его захоронения.