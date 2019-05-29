Собиравшиеся отдохнуть в Анталье пассажиры на 12 часов застряли в аэропорту Челябинска

Авиакомпания объявила о поломке самолета.

Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был увезти южноуральцев в Анталью еще ночью 29 мая, остается в аэропорту. У судна технические неполадки. Пассажиров попросили немного подождать, однако в итоге вылет перенесли почти на 12 часов. Тем, кто решил не ехать домой, обеспечили комфортные условия.



Авиакомпания свои обязательства выполнила. Часть пассажиров разместили в гостинице, часть уехала домой. Было продано 219 билетов, борт полный. Сейчас по времени вылет запланирован на 13:00, но время зависит не от нас, а от техников компании, которых мы сейчас ожидаем. Они должны произвести осмотр воздушного судна. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского аэропорта.

Отметим, что самолет решили не заменять на другой. Причины и характер неисправности неизвестны. Сайт «Первый областной» отправил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать подробности.



Добавим, что свою проверку начала транспортная прокуратура.



На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской транспортной прокуратуре.

