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/ Собиравшиеся отдохнуть в Анталье пассажиры на 12 часов застряли в аэропорту Челябинска

Собиравшиеся отдохнуть в Анталье пассажиры на 12 часов застряли в аэропорту Челябинска

Авиакомпания объявила о поломке самолета.
сегодня в 09:55
  |  Общество
Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был увезти южноуральцев в Анталью еще ночью 29 мая, остается в аэропорту. У судна технические неполадки. Пассажиров попросили немного подождать, однако в итоге вылет перенесли почти на 12 часов. Тем, кто решил не ехать домой, обеспечили комфортные условия.

Авиакомпания свои обязательства выполнила. Часть пассажиров разместили в гостинице, часть уехала домой. Было продано 219 билетов, борт полный. Сейчас по времени вылет запланирован на 13:00, но время зависит не от нас, а от техников компании, которых мы сейчас ожидаем. Они должны произвести осмотр воздушного судна. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского аэропорта.
Отметим, что самолет решили не заменять на другой. Причины и характер неисправности неизвестны. Сайт «Первый областной» отправил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать подробности.

Добавим, что свою проверку начала транспортная прокуратура.

На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской транспортной прокуратуре.
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