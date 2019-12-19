Подростка из Челябинска, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки, отпустили на свободу

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

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В Златоусте суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте 15-летнего челябинца, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней подруги. В настоящее время подросток находится на свободе.

По факту совершения преступления против половой неприкосновенности школьницы возбуждены уголовные дела о изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Напомним, девятиклассник челябинской школы познакомился с 11-летней девочкой в соцсетях. Возлюбленные сбежали в Златоуст, отключив телефоны, и сняли квартиру. В розыск школьников объявили 3 декабря, а спустя несколько дней нашли. В силу возраста девочка не может пояснить, было ли совершено в отношении нее насилие.