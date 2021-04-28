СК возбудил уголовное дело после нападения на девочку в челябинском подъезде

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении челябинца, который накануне напал на семилетнюю девочку в подъезде на улице Винницкой, 4. Информацию об этом сегодня, 28 апреля, Первому областному информагентству подтвердили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось накануне, 27 апреля. Мужчина зажал ребенка в подъезде, а следом в здание вошла мать потерпевшей. Женщина бросилась на спасение несовершеннолетней, отпугнув злоумышленника. Челябинец выбежал из подъезда, однако был пойман местными жителями. Они и вызвали полицию.

Сегодня СК возбудил в отношении челябинца уголовное дело. Он задержан. Проводится комплекс мер для выяснения всех обстоятельств происшествия.