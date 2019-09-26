«Потушите сигарету!»: россиянам запретят курить на балконах

Поправки в правила противопожарного режима утвердили в правительстве страны.

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Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила противопожарной безопасности. Теперь во время пребывания нахождения на балконах квартир, гостиниц и общежитий нужно забыть об открытом огне. Внесение таких изменений инициировали МЧС России. Эти поправки должны повысить пожарную безопасность.

Что касается нашего региона, то южноуральцы курят на балконах аккуратно. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что эта причина возникновения пожаров не так распространена.

«На самом деле такие ситуации происходят редко, я, к примеру, не припомню, чтобы их много было. Чтобы человек курил на балконе, и возникали пожары. Такие случаи есть, но по статистике их за год и даже за пять лет произошло немного. По сравнению с другими причинами пожаров их значительно меньше», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в МЧС России по Челябинской области.

Валерий Устинов, заместитель министра общественной безопасности Челябинской области, к нововведениям относится положительно. 36 лет своей трудовой деятельности он отдал структуре МЧС и, как никто другой, знает, что такое борьба с пожарами.

«Я могу однозначно сказать, по крайней мере, с профессиональной точки зрения, то, что идет к запрету каких-то вещей, для нас это радость. Потому что люди будут знать о том, что за это могут оштрафовать, будут проводиться рейды, профилактические мероприятия, конечно, это принесет пользу. Однозначно, это принесет пользу», — уверен Валерий Устинов.

Но не только курильщики выходят на балконы, вооружившись огоньком. В СМИ не раз описывались случаи, когда жители многоквартирных домов устраивали на них пикники с жаркой шашлыков. По словам замминистра общественной безопасности, это категорически запрещено.

«Если, скажем, это не повлекло тяжких последствий, данное событие: к примеру, жарил человек шашлыки у себя на балконе, по большому счету ничего не произошло, но этот факт вскрылся. Прибывают инспекторы МЧС, составляют административный протокол, потом штраф. Но, если, не дай бог, наступят последствия с большим материальным ущербом, или того хуже погибнут люди, то это будет уже уголовная ответственность», — подытожил Валерий Устинов.

Новые правила пожарной безопасности вступят в силу уже 1 октября. С этого дня жителям Челябинской области, как и всем россиянам, придется забыть о сигаретах, свечах и шашлыках на балконах квартир, гостиниц и общежитий.