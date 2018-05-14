/ Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы

Компания из 20 человек не подумала о своей безопасности

Во время парада Победы дом на Площади Революции «проверили на прочность» местные жители. Сразу 20 человек выбрались на один балкон, чтобы с самых удобных мест следить за происходящим на центральной площади города. Маленький балкон «сталинки» наверняка не был рассчитан на подобное использование. Это вызвало беспокойство у местных властей.

Этот дом — памятник культурного наследия. Была обеспокоенность, когда на один балкон вышло порядка 20 человек граждан. Нам неизвестно состояние. Понятно, что находиться граждане могут, где хотят, но с администрацией города мы договорились, что дом будет обследован на проверку несущих способностей всех выступающих конструкций. — прокомментировал сайту «Первый областной» вице-губернатор Сергей Шаль.

Дом, возможно, укрепят и отреставрируют в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС гостевого маршрута.