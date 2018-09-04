/ Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина

Монумент намерены разместить на видном месте.

Фигура Иосифа Сталина ищет место в городе Куса Челябинской области. Монумент подняли со дна местного пруда после нескольких лет забвения. Сейчас решается его дальнейшая судьба путем народного голосования.

1 и 2 сентября общественно-политическое движение «Суть времени» проведет в Кусинском районе опрос жителей города по памятнику Сталину. Ранее жители решили, что его нужно установить на видном месте. — рассказали сайту «Первый областной» общественники.

Предложить свой вариант по размещению каменного изваяния можно на следующих площадках:

Центральная площадь Кусы;

Прилегающая территория к районной администрации (Бунова 16);

Прилегающая территория к перекрёстку Гагарина — Ленинградская (магазин «Магнит»);

Прилегающая территория к Бубнова — Декабристов (магазин «Красное и Белое);

Перекресток у Машзавода (около мемориала героям Великой Отечественной войны);

Поселение Магнитка — центральная площадь города.

Напомним, ранее общественники выступили с предложением увековечить вождя советского народа в подводном музее.