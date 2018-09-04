Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.74 -0.3 78.64 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина

Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина

Монумент намерены разместить на видном месте.
сегодня в 18:10
  |  Общество

Фигура Иосифа Сталина ищет место в городе Куса Челябинской области. Монумент подняли со дна местного пруда после нескольких лет забвения. Сейчас решается его дальнейшая судьба путем народного голосования.

1 и 2 сентября общественно-политическое движение «Суть времени» проведет в Кусинском районе опрос жителей города по памятнику Сталину. Ранее жители решили, что его нужно установить на видном месте. — рассказали сайту «Первый областной» общественники.

Предложить свой вариант по размещению каменного изваяния можно на следующих площадках:

  • Центральная площадь Кусы;

  • Прилегающая территория к районной администрации (Бунова 16);

  • Прилегающая территория к перекрёстку Гагарина — Ленинградская (магазин «Магнит»);

  • Прилегающая территория к Бубнова — Декабристов (магазин «Красное и Белое);

  • Перекресток у Машзавода (около мемориала героям Великой Отечественной войны);

  • Поселение Магнитка — центральная площадь города.

Напомним, ранее общественники выступили с предложением увековечить вождя советского народа в подводном музее.

Общество
Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе
28.08.2018
Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе
Общество
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
06.08.2018
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
Общество
Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду
  
06.08.2018
Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду
Происшествия
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
14.05.2018
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
сегодня в 21:22
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы
сегодня в 18:37
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы
Происшествия
Неизвестный изнасиловал прохожую в челябинском микрорайоне «Парковый»
сегодня в 18:36
Неизвестный изнасиловал прохожую в челябинском микрорайоне «Парковый»
Происшествия
Взломщик пырнул ножом полицейского в Коркино
сегодня в 18:31
Взломщик пырнул ножом полицейского в Коркино
Общество
Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале
сегодня в 18:22
Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале
Общество
Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина
сегодня в 18:10
Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина
Общество
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
  
сегодня в 16:40
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
Общество
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
сегодня в 16:28
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6