Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области

Он госпитализирован с ранением ног

Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области взорвался автомобиль «Ауди», в котором находился писатель Захар Прилепин. По информации ТАСС, водитель автомобиля погиб, Прилепина доставили в больницу с ранением ног.

ЧП произошло на трассе в Нижегородской области. По предварительным данным, взрывчатка массой около 2,5 килограмма была закреплена на днище автомобиля. Водитель писателя погиб на месте. Захар Прилепин после произошедшего находился в сознании. По предварительным данным, он госпитализирован с ранением ног.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. В его руках взорвалась статуэтка, которую ему подарила одна из посетительниц кафе, в котором Татарский проводил встречу. Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение в терроризме.