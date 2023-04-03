При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

По словам очевидцев, мужчину убила взорвавшаяся у него в руках статуэтка

Накануне вечером, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 16 человек. Как сообщили газете «Известия» очевидцы, в руках военного корреспондента взорвалась статуэтка, которую ему подарила одна из посетительниц.

ЧП произошло в 18:13 в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Как газете сообщили очевидцы, в заведении проходила встреча с Владленом Татарским, во время которой одна из девушек подарила военкору статуэтку. Спустя некоторое время после того, как он взял подарок в руки, тот взорвался.

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники. Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выезжали на место происшествия. На месте также работали сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации «Известий», подозреваемая в организации теракта уже задержана. Ей оказалась некая Дарья, которая ранее перечисляла деньги на счета одной из запрещенных экстремистских организаций. По месту жительства девушки работают правоохранители.

Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, получил известность после того, как с начала специальной военной операции начал вести свой блог, где делал аналитические разборы СВО и давал советы мобилизованным.

UPD: по уточненным данным Минздрава Санкт-Петербурга, в результате взрыва пострадали 30 человек. 24 пострадавших доставлены в больницы.