Следствие предъявило обвинение в терроризме убийце военкора Владлена Татарского

Суд готовится рассмотреть ходатайство о заключении под стражу Дарьи Треповой

Главное следственное управление СК РФ предъявило 26-летней Дарье Треповой обвинение в совершении теракта в составе организованной группы и незаконном ношении взрывных устройств (статьи 205 и 222.1 УК РФ). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте женщины, устроившей 2 апреля взрыв в петербургском кафе «Патриот-бар на Ваське», сообщает пресс-служба Следственного комитета.



В официальном сообщении СК РФ объединяется вся информация об исполнительнице теракта, в котором погиб блогер и военкор Владлен Татарский и получили ранения разной степени тяжести более 30 человек.

Официальная версия следствия гласит, что Трепова выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины. Она принесла в бар, где проходила творческая встреча Владлена Татарского (Максима Фомина), статуэтку, начиненную взрывчаткой, а после взрыва скрылась из помещения.

Напомним, 3 апреля Дарья Трепова была задержана как подозреваемая по делу, возбужденному по статье «Убийство». Вечером того же дня следствие переквалифицировало дело на статью «Теракт».

На опубликованном пресс-центром МВД РФ видео допроса Треповой задержанная утверждает, что ее подставили и она не знала о содержащейся в подарке Татарскому взрывчатке.

Между тем, как сообщают связанные с правоохранительными органами каналы военкоров, Дарья заранее приобрела билеты для выезда за рубеж после совершения теракта, а до 2 апреля посещала другие мероприятия с участием Владлена Татарского, чтобы втереться к нему в доверие.



